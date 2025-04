Documentaire

Dans cet épisode, nous abordons la dernière décennie du XXe siècle et nous nous tournons vers la prochaine génération de membres de la royauté pour le nouveau millénaire, alors que la deuxième reine Elizabeth se retire de ses tournées. Nous réfléchissons à l’évolution des temps et à un siècle remarquable, rempli de grandes pertes et de célébrations et l’héritage des Windsors qui continue de résister à l’épreuve du temps en grande partie à cause des relations et des liens avec le public formés par les tournées royales.