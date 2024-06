Documentaire

Au Liban, de 1985 à 1988, une effarante vague d’enlèvements avait frappé le monde occidental et particulièrement les Français qui, à certains moments, ont eu jusqu’à neuf des leurs concitoyens enlevés à Beyrouth. Enchaînés la plupart du temps, transportés de caves en caves, d’appartements aveuglés en parkings souterrains, il leur arrivait de rester de longues heures momifiés dans un cercueil glissé sous un camion lorsque leurs ravisseurs, pour des raisons de sécurité devaient, en plaine guerre, les évacuer de la banlieue sud de Beyrouth. A travers le récit et les souvenirs des anciens otages, ce documentaire revient sur leurs conditions de prisonnier. Il révèle aussi les manœuvres franco-françaises qui ont entouré les tractations avec le régime islamique iranien qui, en coulisse, tirait les ficelles de ces enlèvements d’occidentaux pour son propre bénéfice. Le Temps des otages retrace une épopée douloureuse, qui est aussi un hymne à l’amitié, à la solidarité et à la vie.

Un documentaire de Jean-Charles Deniau.