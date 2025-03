Documentaire

Depuis plus de soixante ans, la Corée est divisée en deux États, deux sociétés diamétralement opposées. Une réunification est-elle encore possible ? Au-delà des stéréotypes, des Coréens du Nord et du Sud racontent ensemble leur histoire.

A l’automne 2017, Washington et Pyongyang se menaçaient encore mutuellement de frappes nucléaires, au point d’inquiéter la Chine, la Russie, le Japon – le monde entier. Que s’est-il passé ?

La « pression maximum » imposée par les Etats-Unis a-t-elle payée ? La très martiale Corée du Nord est-elle prête à abandonner ses missiles nucléaires, et rejoindre la communauté internationale ? Est-il possible de mettre fin à 70 ans de division hermétique du peuple coréen, séparés en deux pays aux noms différents, aux drapeaux incompatibles, aux sociétés opposées ? Pour répondre à ces questions, il faut plonger au plus profond de l’histoire de la péninsule coréenne, lieu de confrontation des grandes puissances depuis plus de 100 ans. En ce film unique, de hauts dirigeants des deux Corées, des Etats-Unis, de Russie et de Chine racontent ensemble cette histoire.

Ce documentaire a été réalisé à des fins pédagogiques et peut contenir des images qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Si vous êtes une personne sensible, le visionnage de ce documentaire vous est déconseillé.

« Corée : la guerre de 100 ans »