Documentaire

Les Gazolines était le nom d’une escouade qui, en 1972, se regroupèrent en un groupuscule transgenre. Leur motivation ? Bousculer l’esprit de sérieux qui caractérisait l’après 68.

Par l’« hénaurme » et par la bouffonnerie, les Gazolines ont foudroyé la honte que ressentaient celles et ceux dont on disait qu’ils n’étaient pas « comme tout le monde ».

« On était douze pintades, c’était très marginal, on se mettait du rouge à lèvres et on hurlait des slogans provocateurs. Il n’y a pas de quoi être fières », témoignait il y a peu de temps encore l’une d’entre elles. Il n’en reste pas moins vrai que les Gazolines, c’était la première Gay Pride française.

Un documentaire d’Armand Isnard.