Conférence W.E.B. Du Bois : pionnier des droits civiques Plongez dans l’histoire inspirante et influente de W.E.B. Du Bois, l’un des leaders les plus éminents du mouvement des...

Podcast Juan Carlos d’Espagne, le retour du roi Alors que certaines idées franquistes reviennent sur le devant de la scène, Fabrice d’Almeida fait le portrait de celui...

Documentaire Hermann Göring, le numéro 2 d’Hitler Voici l’ascension et la chute d’Hermann Göring, numéro deux du régime nazi. Depuis ses débuts de héros de guerre...

Article 4 infos insolites sur Charles de Gaulle L’homme du 18 juin, le fondateur de la Ve République, le « Connétable »… Charles de Gaulle est une...

Podcast Les grandes figures de la Seconde Guerre mondiale Dans cet épisode exceptionnel, Franck Ferrand revient sur les grandes figures de la Seconde Guerre mondiale. Qu’ils aient combattu...

Conférence Les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale Les services secrets britanniques ont joué un rôle essentiel et stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale, menant des opérations...

Podcast L’histoire du Tour de France Le Tour de France, événement emblématique du cyclisme mondial, trouve ses racines dans les années 1900. Créé par le...

Documentaire Josef Mengele, la traque d’un criminel nazi Josef Mengele 1911-1979. Mengele : ce nom encore aujourd’hui inspire l’horreur et la haine. L’homme fut recherché pendant 34...

Documentaire L’histoire inédite du Rwanda Le documentaire Rwanda’s Untold Story (L’Histoire inédite du Rwanda), diffusé le 1er octobre 2014 sur la BBC et interdit...

Documentaire Nazisme, avertissement de l’histoire – Une guerre planifiée (3/6) Ce documentaire retrace l’histoire des nazis, de la création du Parti nazi en 1920 à l’arrivée au pouvoir d’Adolf...

Documentaire TchernobyI – Toutes les explications Tchernobyl est une petite ville de l’Ukraine sur la rive septentrionale du bassin artificiel de Kiev. Tchernobyl est la...

Documentaire Une arme de guerre chimique Prétendument présenté comme un anti-moustique contre la malaria pour protéger la population et les troupes américaines pendant la guerre...

Documentaire Elizabeth II, la traversée du siècle (2/3): A contre-temps (1969-1997) La Reine n’est plus en phase avec la société et apparait loin de son peuple lors de la mort...

Documentaire Champs de bataille : La bataille du chemin des dames (2/2) Ce documentaire n’est malheureusement plus disponible… Après les échecs de l’armée française en Artois et en Champagne en 1915,...

Documentaire Ici Lorient, ville morte, on n’entre pas Documentaire historique réalisé en 2003 pour la commémoration des 60 ans des bombardements sur Lorient par l’aviation alliée qui...

Documentaire De la chambre à coucher à l’Assemblée, la bataille de la pilule A l’occasion des 50 ans de la loi Neuwirth, « La bataille de la pilule » raconte le combat méconnu de...