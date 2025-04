Conférence

Charles de Gaulle, figure emblématique de l’histoire française, voit le jour le 22 novembre 1890 à Lille, au sein d’une famille catholique et patriote. Dès son plus jeune âge, il baigne dans un climat intellectuel stimulant, où la lecture, l’histoire et le sens de la nation occupent une place centrale. Son père, Henri de Gaulle, professeur d’histoire et de littérature, joue un rôle fondamental dans l’éveil de sa conscience politique et historique.