Podcast

Retour sur l’histoire de cette filière corso-marseillaise, dont le démantèlement en 1972 laisse espérer la fin du crime organisé. Une illusion qui révèle une confusion persistante entre réseaux criminels et véritables mafias.

Alors que la DZ Mafia accroit son emprise dans le sud de la France, retour sur l’histoire de la mafia. Quoi de commun avec sa naissance en Sicile au 19e siècle, son pouvoir aux États-Unis dans l’entre-deux-guerres, en Chine ou au Japon ? Une conversation avec l’économiste Clotilde Champeyrache.