Documentaire

De la révolution iranienne à l’invasion russe de l’Afghanistan, retour sur les événements de l’année 1979, moment de bascule géopolitique au Moyen-Orient, qui précipita la montée des islamismes.

Au cours des années 1970, le Moyen-Orient, pris dans un mouvement de modernisation et de sécularisation fulgurant, est devenu un champ de bataille idéologique opposant les leaders pro-occidentaux d’orientation libérale comme le shah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, soutenu par les États-Unis, et les alliés de l’Union soviétique – baassistes en Syrie et en Irak, communistes au pouvoir en Afghanistan. La fin de la décennie voit s’y opérer un basculement radical. Si Jimmy Carter décrit l’Iran comme « un îlot de stabilité dans l’une des zones les plus agitées au monde », l’opposition politique grandit contre le régime autoritaire et corrompu, à gauche comme dans les milieux religieux. Devenu depuis son exil en France une figure de proue de la révolution naissante, l’ayatollah Khomeyni fait un retour triomphal à Téhéran en février 1979, après la fuite du Shah, et instaure un mois plus tard, par référendum, une république islamique dans le pays à majorité chiite. Les événements en Iran font des émules auprès de mouvements islamistes des pays voisins. En Égypte, le traité de paix signé le 26 mars avec Israël – premier en son genre dans le monde arabe – marque un tournant diplomatique, mais prépare également le terrain pour la montée de groupes extrémistes, comme le Jihad islamique. En Afghanistan, traditionnalistes et islamistes exploitent, comme en Iran, les liens des dirigeants avec une puissance étrangère – en l’occurrence l’URSS – pour attiser la colère…

Année fatidique

1979 a été une année charnière dans l’histoire des équilibres internationaux. Quatre événements décisifs – la révolution iranienne, la paix égypto-israélienne, le siège de la Grande Mosquée de La Mecque et l’invasion soviétique de l’Afghanistan – ont durablement transformé le visage du Moyen-Orient. À rebours de la sécularisation, l’islam politique devient l’idéologie dominante dans la région, ouvrant la voie à l’émergence de groupes comme le Hezbollah, le Hamas, les talibans ou Al-Qaïda. Ce documentaire en deux parties, riche en archives et en témoignages, retrace les soubresauts de cette année fatidique et décrypte ses conséquences sur la région – et le reste du monde – près d’un demi-siècle plus tard.

Documentaire de Jonathan Hacker (Royaume-Uni, 2022, 51mn) disponible en rediffusion jusqu’au 07/06/2026