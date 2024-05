Podcast

Le 25 avril 1974 reste gravé dans les annales de l’histoire portugaise comme un tournant décisif, marqué par une insurrection militaire qui a ébranlé les fondements du régime autoritaire établi sous Salazar. Ce soulèvement, rapidement soutenu par un grand nombre de Portugais, a déclenché ce qui est désormais connu sous le nom de la Révolution des Œillets.

L’origine de l’appellation « Révolution des Œillets » trouve ses racines dans un événement symbolique survenu lors de cette journée historique. Des soldats révolutionnaires ont arboré des œillets rouges à la bouche, en signe de paix et de renouveau, alors qu’ils distribuaient des fleurs aux passants dans les rues de Lisbonne. Cette image emblématique est rapidement devenue le symbole visuel de la révolution.

Cette révolution était portée par des promesses de liberté, de démocratie et de justice sociale. Les Portugais aspiraient à mettre fin à des décennies de dictature et de répression sous le régime de Salazar, marquées par la censure, la pauvreté et la répression politique. La révolution des Œillets a incarné l’espoir d’un avenir meilleur, où les droits fondamentaux seraient respectés et où le peuple aurait voix au chapitre dans les affaires nationales.

Après la chute du régime autoritaire, le Portugal a entrepris une transition vers la démocratie, marquée par des élections libres, la liberté d’expression et la mise en place d’institutions démocratiques. Cependant, les promesses de la révolution n’ont pas été sans difficultés. Le pays a dû surmonter des défis économiques, sociaux et politiques, notamment la décolonisation, la réforme agraire et la reconstruction d’une société civile démocratique.

Aujourd’hui, la Révolution des Œillets occupe une place centrale dans la mémoire collective du Portugal. Elle est célébrée comme un moment de courage et de résilience, où le peuple portugais s’est levé pour défendre ses droits et sa dignité. Les commémorations annuelles du 25 avril sont l’occasion de se souvenir des sacrifices consentis pour la liberté et de réaffirmer les valeurs démocratiques qui ont émergé de cette période tumultueuse de l’histoire du Portugal.