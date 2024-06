Documentaire



Le 10 juin 1944, aux environs de 14 heures, une compagnie de waffen SS appartenant à la deuxième division blindée SS « Das Reich » investit un village de la Haute-Vienne, près de Limoges : Oradour-sur-Glane. Quelques heures plus tard, le village a été systématiquement détruit, pillé, incendié, et une bonne partie de la population massacrée : un bilan officiel fait état de 642 victimes, morts dans des conditions atroces… Un massacre d’une telle ampleur qu’il fait d’Oradour un symbole, universellement connu, de la barbarie nazie. Ce documentaire montre, notamment grâce à des documents d’archives inédits, de sources judiciaires française et allemande, que le crime d’Oradour ne doit rien au hasard. Préparé, prémédité, notamment avec l’aide de collaborateurs français, ce meurtre de masse a été accompli sur ordres…



Un documentaire de Christophe Weber