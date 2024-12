Documentaire

Entre le 10 mai et le 17 juin 1940, face à l’avancée fulgurante des troupes allemandes, 8 millions de civils en France et en Belgique ont été contraints de fuir leurs foyers dans un exode massif. Sur les routes dévastées, familles et enfants marchaient sans destination claire, croisant des soldats vaincus, derniers vestiges de l’armée française.

Pour ces enfants, âgés de 8 à 12 ans ou adolescents, l’exode n’était pas seulement un voyage, mais un bouleversement total. Les vacances scolaires prévues étaient remplacées par des journées d’angoisse, rythmées par les regards graves de leurs parents et le bruit sourd de la guerre qui se rapprochait. Aujourd’hui, ces témoins d’une époque troublée se remémorent ces jours sombres, entre peur, courage et espoir.

Réalisateur : Patrick Jeudy