Parce qu’elle mit un terme à la série de victoires éclairs et éclatantes des Allemands, la bataille d’Angleterre, juillet 1940-mai 1941, a marqué une étape décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale.
Parce qu’elle mit un terme à la série de victoires éclairs et éclatantes des Allemands, la bataille d’Angleterre, juillet 1940-mai 1941, a marqué une étape décisive dans le cours de la Seconde Guerre mondiale.
Tous les avions de la 2ème guerre mondiale en action grâce à des documents et images d’archives méconnus et...
Le 14 Mai 1948 à Tel Aviv, David Ben Gourion proclamait devant mille personnes émues aux larmes la création...
À partir d’archives, dont certaines inédites, des souvenirs de son petit-fils Yves de Gaulle, enrichi des témoignages d’historiens, ce...
La famille Romanov exerça le pouvoir en Russie pendant 300 ans, un empire fantastique qui s’effondra en 1918 dans...
Pourquoi la Palestine fait-elle battre le cœur du monde depuis des siècles ? De l’exil du peuple palestinien à...
Une plongée passionnante dans la vie d’Hitler et l’horreur de la guerre. 00:00 Hitler et les nazis 4 01:12...
« Je ne vois pas pourquoi l’homme ne serait pas aussi cruel que la nature » Adolf Hitler 00:00 Hitler et...
Retrouvez l’intégralité du podcast « L’Heure H » sur RTBF Auvio : https://bit.ly/heureh Le 4 juin 1913, en plein Derby d’Epsom,...
\r\n18 février 1944, au nord de Londres, la base d’Hunsdon est sous la neige. Pourtant, trois escadrons de »...
Dans ce quatrième épisode, Oliver Stone montre qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’économie des États-Unis est en...
Fin Août 1944, Jean Grémillon se rend en Normandie pour retrouver sa famille, mais aussi témoigner par des images...
En 1978, pendant 13 longues journées, le président égyptien Anouar el-Sadate et le Premier Ministre israélien Menahem Begin négocient...
Pour protéger au mieux leurs sous-marins stationnés dans des ports, les nazis ont construit des abris impénétrables, dont certains...
Retour sur les espoirs soulevés en 1979 par l’utopie sandiniste, transformée en guerre civile avec le soutien américain puis...
À Paris, les étudiants sont en révolte, les barricades s’élèvent, les pavés volent et les voitures brûlent. Mais au-delà...
La défaite de Stalingrad, le 31 Janvier 1943, marqua le commencement de la fin pour les armées du IIIe...
Les avions les plus célèbres de la RAF et de l’aviation américaine en action ! Produit en association avec l’Imperial...
De 1949 à la chute du mur de Berlin en 1989, la RDA, petite sœur modèle du grand frère...
Trente-huit ans après la découverte de son corps dans un étang des Yvelines, le 30 octobre 1979, la mort...
« Quelle aubaine pour les dirigeants politiques que les hommes ne pensent pas ». Adolf Hitler Le premier épisode du documentaire...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site