Embarquez pour un voyage au Portugal, au cœur de l’histoire des trois petits bergers de Fatima, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit en deux parties. Nous sommes en 1917, en pleine Première Guerre mondiale, près de Fatima au Portugal. Lucia a 10 ans, elle grandit dans une famille modeste et est élevée dans le respect de Dieu et de la religion catholique. Lorsqu’elle s’occupe du troupeau de moutons de la famille, la fillette est souvent rejointe par ses deux petits cousins, Francisco et Jacinta. Le 13 mai 1917, alors qu’ils font paître les animaux dans la lande, une dame habillée de blanc, flottant au-dessus d’un chêne vert, leur apparaît. Si elle ne leur dit pas qui elle est et ce qu’elle veut, elle leur demande de revenir au même endroit chaque mois. Rapidement, la rumeur d’un miracle se répand dans le hameau. Au fil des mois, cette dame continue d’apparaître aux enfants et d’échanger avec eux. Cette dernière compte leur délivrer un secret…