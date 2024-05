Documentaire



Venus d’horizons différents, Lucas, Agathe et Ousmane sont à une étape cruciale de leur vie.

Ils ont fait le choix de devenir bergers. Durant une année, ils apprennent les gestes du métier et se calquent sur le rythme de vie des troupeaux. Des grandes plaines de la Crau jusqu’aux contreforts des Alpes, les stages et les ateliers pratiques s’enchaînent au fil des mois.

Ils font l’expérience de la solitude et découvrent la vie parfois fragile des brebis, gardées par les chiens et menacées par le loup. Portrait d’une jeunesse en quête d’une vie rurale pleine de sens.

Documentaire : Jeunes Bergers (2022)

Un documentaire de Yohan Guignard