Documentaire

On imagine souvent les fonctionnaires du fisc vieux et gris, secs, tatillons, retors… Mais qu’y a-t-il derrière les clichés ? Pendant un an, j’ai filmé 4 jeunes gens frais émoulus de l’École nationale des Impôts au moment où ils prennent leur premier poste et doivent endosser un rôle difficile… Stéphanie sait déployer des trésors de pédagogie face à des contribuables souvent perplexes, mais ne s’en laisse pas conter par les petits malins. Zakaria se réjouit à l’idée d’aller vérifier des entreprises : un peu détective, un peu justicier, il a une haute idée du rôle de l’État dans le maintien de la justice sociale. Julien est encore un peu noyé dans ses statistiques, mais espère faire mieux l’an prochain. Quant à Karine, elle est heureuse de pouvoir faire aussi des ISF : ça là change des successions, où le contexte psychologique est forcément douloureux. Au-delà des polémiques sur la façon dont l’impôt est collecté et utilisé, chacun d’eux incarne à sa manière cette mission souvent mal comprise ou mal connue par nos concitoyens.

Réalisateur : Julie Talon