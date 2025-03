Documentaire

A Paris, sous le grand chapiteau du cirque du soleil, défilé de stars pour la grande première du nouveau spectacle… Des sportifs comme Philippe Candeloro…des acteurs comme Michèle laroque ou Didier Bourdon… Autour de la piste, les 2600 spectateurs retiennent leur souffle… Ils sont venus assister à 2 heures de show avec des clowns, des acrobates et des contorsionnistes… Plus que du cirque, une comédie musicale acrobatique. Qui raconte une histoire d’amour à la Roméo et Juliette, sur une île mystérieuse gouvernée par des femmes. Une féerie de couleurs et de chants, avec des créatures tout droit sorties d’un film de science-fiction. En coulisse, les 46 artistes de la troupe s’échauffent avant d’entrer en scène. Depuis sa création il y a 30 ans, le cirque a réuni 155 millions de spectateurs. Un record. Aujourd’hui, l’entreprise fait travailler près de 4000 employés. Des techniciens et plus de 1300 athlètes, pour la plupart, des sportifs de haut niveau reconvertis. Pour leur venue à Paris, nous avons suivi les entraînements et le quotidien de ces artistes pas comme les autres. Immersion dans les coulisses du plus grand cirque du monde. Un documentaire de Pierre-Alexandre Biasutti