Podcast

Devenir bergère, c’était la vocation de Florence Debove. Élevée à la campagne, elle a longtemps suivi le chemin des bancs de l’école, avant de tout quitter pour retourner au grand air. Peu à peu, elle a apprivoisé ce métier, depuis le fond des bergeries jusque dans les hauteurs des montagnes où, chaque été, elle part habiter avec son troupeau, en quête de fraîcheur alpine et de pâturages verdoyants.

En juin 2019, Florence part pour quatre mois sur une estive dans le Val D’azun, au coeur des Pyrénées. Installée dans une cabane nichée entre les crêtes, sa mission est claire : veiller précieusement sur 350 brebis, les guider, les soigner et les protéger des dangers du massif, afin de les ramener saines et sauves à la fin de la saison. Une vie choisie, profondément ancrée dans la nature, mais une vie exigeante, où chaque jour amène sa part d’inattendu.