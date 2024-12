Documentaire

Cambriolages, agressions, tentatives de suicide, violences conjugales ou même prise d’otages, autant d’interventions qui constituent le quotidien de la Police Secours à Nîmes. Soixante hommes et femmes se relaient 24 heures sur 24 pour venir en aide aux habitants. Toujours aux avant-postes de l’évènement, Valérie, Cédric et Frédéric agissent souvent avec très peu d’informations en leur possession. Ils doivent alors faire preuve de courage, de ténacité et aussi d’un peu d’improvisation. Adrénaline, violence, bravoure et humour, voici la vie de ces policiers qui interviennent quand on compose le » 17 « . Documentaire réalisé par Guillaume Dumant, Patrick Spica Productions