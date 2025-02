Conférence

Le rectorat de l’académie de Strasbourg, l’INSPE de Strasbourg et Espace Avenir (orientation – stage – emploi) de l’Université de Strasbourg ont le plaisir de vous proposer une conférence détaillant les études menant aux métiers de l’enseignement, les modalités de concours et donnant une vision concrète des métiers à travers des témoignages de professionnels. Venez poser toutes vos questions aux spécialistes de l’INSPE et aux étudiants et enseignants venant faire part de leur expérience !