Documentaire

Immersion dans le quotidien de l’une des plus grandes usines de France. Dans l’usine Peugeot de Sochaux, chaque minute compte. En 24 heures, des milliers de pièces se transforment en voitures, mais à quel prix pour les ouvriers ? Cette enquête vous plonge au cœur de la production, entre machines, pression constante et travail à la chaîne. Gérard et Béatrice, employés depuis 11 ans, jonglent avec des horaires décalés, une cadence effrénée et des conditions de travail éprouvantes. Un portrait saisissant de la réalité de l’industrie aujourd’hui.

L’usine est le théâtre de tensions, de défis quotidiens et d’une pression sans fin. Mais aussi d’une solidarité inébranlable entre les travailleurs, qui se battent pour maintenir la cadence, garantir la qualité et faire face aux défis économiques. À travers le parcours de plusieurs ouvriers, nous découvrons comment l’usine dicte leur vie : horaires atypiques, fatigue, mais aussi fierté de produire des voitures.