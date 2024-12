Documentaire

Entre fiction documentée, images d’archives et témoignages, le passionnant portrait d’un géant de l’alpinisme. Reinhold Messner a escaladé les quatorze montagnes du monde culminant à plus de 8000 mètres. Quand il ne grimpe pas, ce trublion consacre son énergie à diverses causes : en 1995, il a été élu au Parlement européen et se consacre à la protection des montagnes. Né en 1944 dans le Haut-Adige, Reinhold Messner a été entraîné tout enfant par son paternel à gravir les sommets. Il a depuis escaladé les quatorze montagnes du monde culminant à plus de 8 000 mètres. Celui qui aime à se dire « conquérant de l’inutile » a notamment à son actif la première ascension de l’Everest en solitaire et sans apport d’oxygène en 1980. Ce portrait se compose du récit que fait l’alpiniste de son parcours ainsi que de témoignages émanant de ses proches et compagnons de route. Les entretiens sont entrecoupés de scènes reconstituées et d’extraits de films d’archives narrant ses exploits. Mais pas question ici de faire dans l’hagiographie, car Messner puise aussi sa force de ses échecs. Quand il ne grimpe pas ou n’arpente pas le désert, ce trublion consacre son énergie à diverses causes : en 1995, il a été élu au Parlement européen sur une liste des Verts et il met en place depuis 2003 un réseau de musées consacrés aux montagnes et à leur protection. Dans son château de Juval, situé dans son Tyrol du Sud natal, il expose le matériel de ses expéditions ainsi que divers objets, tibétains notamment. Il a par ailleurs écrit à ce jour une cinquantaine d’ouvrages. À travers lui, on découvre aussi dans ce film d’époustouflantes prises de vue des Dolomites et de toute la chaîne himalayenne, du Dhaulagiri à l’ouest au Kangchenjunga à l’est.