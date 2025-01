Documentaire

Le métro cache des trésors, des personnages hauts en couleur qui chaque jour viennent travailler six pieds sous terre… Le bruit des rames en service, les annonces pré-enregistrées, la foule rythment leur quotidien et pour certains cet endroit sombre devient une seconde maison, une famille. 24h sur 24h et 7 jours sur 7, la ruche tourne à plein régime. 5000 personnes y travaillent sans relâche… pour la sécurité des voyageurs. Qui sont les travailleurs de l’ombre du métro ? Comment s’organise leur vie souterraine ? Quelles sont les règles de cette communauté du rail ? Plongée inédite 6 pieds sous terre… au côté de celles et ceux qui chaque jour font la vie métro parisien ! Un documentaire de Delphine Cinier, productions Tony Comiti.