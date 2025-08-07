Ressources Dans la même catégorie

Conférence Génération Z : quel management ? La génération Z, née roughly entre le milieu des années 1990 et le début des années 2010, présente des...

Documentaire Worldskill : Incroyable Championnat Ils étaient 7000 au départ. Seuls 45 ont réussi à obtenir leur ticket pour le championnat mondial des métiers....

Documentaire Ici, le travail s’est adapté à leur handicap La ferme de nos Pilifs fait travailler des salariés en situation de handicaps

Documentaire Retraité et toujours au boulot Louis a 81 ans. Conduire un avion, c’est toute sa vie. Son premier vol était en 1947 et depuis,...

Documentaire Pour sauver leur emploi, ils rachètent leur usine ! Le 13 novembre 2008, près de Carantec, en Bretagne, la SDAB, une entreprise de mareyage, met la clé sous...

Conférence Comment l’entrepreneuriat peut-il booster le parcours des élèves ? « Salut à toi, jeune entrepreneur ! » Cette phrase nous parle tous mais on en a pas appris grand chose...

Documentaire Les comités d’entreprises les plus généreux C’est une des injustices entre les salariés en France. Certains parviennent à améliorer leur pouvoir d’achat grâce à leur...

Article Trophées sur mesure : récompenser ses collaborateurs ! Récompenser ses collaborateurs est une stratégie efficace pour maintenir un niveau de motivation élevé et renforcer leur engagement envers...

Documentaire Les ambassadeurs de l’artisanat français Près de 1000 artisans français ont exporté leur savoir faire aux Etats Unis. Chef d’entreprise, apprenti candidat à un...

Article Qu’est-ce que le portage salarial ? Le principe du portage salarial consiste à utiliser une société intermédiaire pour permettre à un consultant indépendant de travailler...

Documentaire Pompier et chef cuisinier ! À 24 ans, Damien est un pompier heureux, engagé auprès des sapeurs-pompiers de Paris, il a su faire de...

Documentaire Le métier de couvreur Au sommet de l’innovation, le couvreur réalise l’enveloppe d’une construction (toits et murs) afin de la protéger des intempéries....

Documentaire Les tapisseries d’Aubusson Dans le petit village d’Aubusson en plein cœur de la Creuse, on perpétue un savoir-faire depuis des générations :...

Documentaire Métro, boulot, chrono : merci patron ! Et si on pouvait travailler encore mieux et plus vite ? C’est la promesse du «Lean», un système d’organisation...

Documentaire Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l’Élysée Guillaume Gomez, 36 ans, est l’autre chef de l’Élysée : celui des cuisines. Ici, on est loin du banal...

Documentaire Les coulisses – Les EVASAN d’Air Loyauté Attachez vos ceintures et décollez dans les coulisses de la compagnie Air Loyauté lors d’un vol bien particulier :...

Documentaire Profession journaliste Dans le jeu trouble du commerce de l’information, la position du journaliste est ambiguë. Est-il animé par le désir...