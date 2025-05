Documentaire

En France, les métiers manuels et l’apprentissage ont encore parfois mauvaise presse. Une voie souvent perçue comme une formation de secours pour les jeunes en échec scolaire. Et pourtant, l’apprentissage permet à des centaines de milliers de jeunes chaque année de s’épanouir dans un métier. Alors, pour mettre en lumière l’apprentissage et ses vertus, la région Ile-de-France organise chaque année « Apprentiscènes », une série de représentations théâtrales pour lesquelles des apprentis vont préparer une saynète à jouer en public. Nous avons suivi Carla et Romain. Ils ne sont pas comédiens. Elle est apprentie pâtissière, il est apprenti carreleur. Pour valoriser leur métier et leur formation, ils vont vivre leur baptême de la scène ! Un documentaire de Dorian Chotard.