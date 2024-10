Documentaire

La Tour Eiffel est un espace de vie et de loisirs gigantesque… Mais c’est aussi un espace de travail, où 34 ouvriers, du peintre aux serruriers, en passant par les mécaniciens et les plombiers s’affairent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Conduits par ces personnages atypiques, parfois un peu bourrus, souvent blagueurs, ouvriers spécialisés et alpinistes funambules, nous découvrons tous les recoins de la Tour Eiffel. Des sous-sols au quatrième étage, postés sur les voies des ascenseurs, enfermés dans les accumulateurs, accrochés au bord des passerelles, petites fourmis prises dans les fabuleuses dentelles de cette fascinante toile d’araignée… Un documentaire de Jocelyne Lemaire-Darnaud