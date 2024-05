Documentaire

C’est l’histoire un peu folle de deux amis qui décident de faire vieillir du vin dans une barrique confectionnée en chêne de leur forêt.

L’un est garde-forestier, l’autre est bûcheron. Tous les deux vivent et travaillent dans l’ouest lausannois, près de Crissier. Ils aiment leurs forêts plus que tout et ont voulu le montrer en rassemblant autour de leur projet les autorités locales, un vigneron et un tonnelier. De l’abattage de l’arbre à la dégustation du vin, du canton de Vaud à la Bourgogne, Paju a suivi cette épopée de passionnés pendant quatre ans. C’est une histoire de bois et d’amitié, de patience et de respect de la nature. Un documentaire de Romain Guélat pour Passe-moi les jumelles