Documentaire

Charles Roulin est coutelier d’art. A l’aide d’une fraise de dentiste, il sculpte dans les lames en acier de ses couteaux de minuscules scénettes de nature et d’animaux qui foisonnent de détails et de vie. Chaque pièce est unique et lui demande un à deux mois de travail. Ce Genevois connu dans le monde entier, vend ses couteaux en chine, en Russie, en France, aux usa, etc. Ce reportage suit la fabrication d’un couteau et retrace le parcours d’une vie foisonnante, son amour de la nature, sa passion pour la pêche, l’un des déclencheurs de son activité de coutelier d’art. Un documentaire de Blaise Piguet de Passe-moi les jumelles