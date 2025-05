Documentaire

Coincée à la frontière entre le 18e arrondissement de Paris et Saint-Denis, Saint-Ouen est l’une des villes les plus densément peuplée du 93… En dehors de son célèbre marché aux puces, la commune présente un enchevêtrement de quartiers populaires 4 petits km2 ceinturés de 3 grands axes routiers fortement accidentogènes. Située au cœur de la ville, la caserne compte 35 pompiers. Exclusivement des hommes. Rattachés à la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris, ils ont le statut particulier de militaires. Jour et nuit, ils veillent sur les 65 000 habitants de leur secteur. A leur tête : Jacques. Pompier expérimenté, il dirige les interventions de grandes ampleurs. Nouvellement arrivé, Romain est un peu le bout-en-train de la caserne… Mais au contact des victimes, c’est son sang froid que louent ses collègues. Greg quant à lui est réputé pour sa douceur et son humanité. Toujours le bon mot, quelles que soient les circonstances. Départs de feux, secours à domicile ou encore règlements de comptes… Près de 20 fois par jour, ils partent à bord de leurs camions à l’assaut des rues de Saint-Ouen. Pendant plusieurs mois, nous avons partagé le quotidien mouvementé de ces pompiers, au cœur du 93… Un documentaire de Lisa Beauval.