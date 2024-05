Documentaire

Reprendre la boîte de papa ! En apparence, rien de plus facile pour les héritiers que de se glisser dans le fauteuil de leurs parents. Mais la réalité est bien plus compliquée : moins d’une entreprise familiale sur 5 est reprise par l’un des enfants. Certains n’ont la vocation que sur le tard, comme Laure Cassan, ancienne prof de latin qui se retrouve propulsée à la tête de l’entreprise de confitures de son père. Parfois ce n’est pas de vouloir hériter qui pose problème, mais de le pouvoir. Chez les Taittinger, illustre famille du champagne, les héritiers se sont tellement déchirés entre eux que le groupe leur a échappé. Avant que l’un d’eux, Pierre-Emmanuel, ne réussisse à reprendre le flambeau. Chez les Darbonne, à la tête des herbes aromatiques Darégal, on a compris que ces affaires ne s’improvisaient pas : une véritable charte régit les rapports d’une génération à la suivante et pas question d’y déroger ! Comment les dynasties d’affaires tentent-elles de concilier histoires d’argent et de famille ? Qui sont les coaches qui aident les héritiers à se préparer à cette délicate succession ?

Un documentaire de Laurent Lesage.