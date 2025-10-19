Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Pompes funèbres : le business de la mort Le marché de la mort est un énorme business. Décryptage du marché des pompes funèbres qui, par sa nature,...

Documentaire Les nounous qui travaillent au noir Laetitia s’est fait surexploiter par une famille crapuleuse

Article Comment lutter contre les discriminations en entreprise ? La discrimination en entreprise, qu’elle soit fondée sur l’origine, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle ou toute autre...

Podcast Vis ma vie de régisseur(se) Premier levé, dernier couché, rarement remercié : un bon régisseur doit gérer n’importe quel problème à n’importe quel instant....

Conférence Haut potentiel intellectuel, loin des stéréotypes « Ta différence, loin de me léser, m’enrichit. » Cette citation donne le la au discours de Christian Charlier,...

Article Freelance vs CDI : que choisir en 2026 ? Le monde du travail n’a jamais connu une transformation aussi rapide. Entre l’essor du télétravail, la digitalisation des métiers...

Article Utilisez un logiciel de gestion de danse : les avantages incontournables Gérer une école de danse, c’est bien plus que donner des cours. Entre la gestion des inscriptions, la communication...

Documentaire Dans les coulisses des matinales radios avec Bruno Guillon et Bruce Toussaint « Off : Secrets et Coulisses » vous dévoileront les dessous de ces matinales. Des préparatifs d’une matinale à...

Documentaire Messner, profession alpiniste Entre fiction documentée, images d’archives et témoignages, le passionnant portrait d’un géant de l’alpinisme. Reinhold Messner a escaladé les...

Documentaire J’ai deux métiers Ils sont 4 millions et demi en France, qu’on les appelle «slashers», le terme à la mode, ou simplement...

Documentaire Soins intensifs Découvrez l’univers d’une infirmière urgentiste au sein d’un hôpital de Montréal.

Documentaire Le bataillon de marins-pompiers de Marseille – Alerte maximale Cette série documentaire filme le quotidien des marins-pompiers de Marseille, au cours de leurs interventions souvent périlleuses.

Documentaire Les sauveteurs de l’extrême Chaque été dans les Alpes, de nombreux accidents ont lieu à cause de… la neige. Les imprudences des touristes...

Article Entreprises : quelle importance pour la réforme de la facturation électronique ? La digitalisation des processus administratifs n’est plus une simple tendance, mais une nécessité impérieuse pour les entreprises modernes. En...

Conférence Le tourisme alimentaire, une opportunité pour nos entreprises, nos territoires Le tourisme alimentaire émerge comme une tendance dynamique qui transforme la manière dont nous découvrons, apprécions et valorisons les...

Conférence Recherche-moi si tu peux Concrètement, c’est quoi un·e chercheur·e ? La réalité du métier de chercheur·e est complexe et couvre un large domaine...

Documentaire Les pompiers du Bronx « Le diable danse dans le Bronx, je vous y emmène. » Dans le Bronx, les pompiers font cent...