Documentaire



Les marins-pompiers de Marseille font partie de l’élite des pompiers de France : avec plus de 120 interventions pour 1000 habitants, ils détiennent le record de France du nombre de sorties. Contrairement à la plupart de leurs confrères hexagonaux, ils sont également militaires. Rompus à toutes les situations, ces 2400 hommes et femmes assurent plus de 310 interventions par jour. A Marseille, les fléaux auxquels sont confrontés les marins-pompiers se nomment principalement insécurité routière et situations à risques dans des logements insalubres. Zoom sur le quotidien de ces professionnels de l’urgence, en alerte permanente. Un documentaire de Benoît Lanet.