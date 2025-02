Documentaire

Claudia Raimann, originaire de Suisse allemande, est venue, il y a 25 ans, à Soubey travailler dans une communauté alternative spécialisée dans l’élevage de moutons. Loin des clichés culturels, elle s’est mise en couple avec Michel Choffat, fils d’agriculteur traditionnel. Hyperactive elle s’occupe de leurs sept enfants, des 450 moutons de la communauté et des agneaux nombreux en cette période de l’agnelage. Respectueux de leurs différences, Claudia et Michel, unis par une profonde passion pour la nature et le métier d’agriculteur, ont créé une famille pleine de contrastes et de tolérance. Un documentaire de Jérôme Porte pour Passe-moi les jumelles