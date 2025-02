Documentaire

Juin 2008, en Alsace. Une usine ferme définitivement ses portes après deux siècles d’activité. Durant plusieurs mois, nous avons suivi le combat des salariés de ce site appartenant à l’une des plus vieilles marques françaises de l’industrie textile hexagonale, aujourd’hui à l’agonie. Nous avons accompagné ces salariés dans leur quotidien jusqu’au jour de fermeture de leur entreprise. Aujourd’hui, leur avenir est une suite de questions : comment retrouver un emploi ? comment assumer ses crédits ? la scolarité des enfants ? Nous avons enquêté sur ces cellules de reclassement mises en place pour accompagner les salariés licenciés et leur permettre ainsi de retrouver plus facilement du travail. Nous avons suivi d’anciennes salariées du groupe Arena. Bien qu’indemnisées, elle n’en trouveront pas pour autant du travail. Nombre d’entre elles pointent aujourd’hui au pol emploie. Un parcours semé d’embûches où; les conseillers oublient parfois de préciser certaines obligations revenant aux demandeurs d’emploi. Problème : en cas de non respect, ces obligations peuvent vous faire radier des listes. Nous avons aussi enquêté sur les vrais chiffres du chômage. Comment expliquer que les fermetures d’entreprises se succèdent mais que, officiellement le chômage baisse ? Une conseillère ANPE dénonce, depuis deux ans, documents à l’appui, l’hypocrisie de ces chiffres. Selon elle, aujourd’hui en France, atteindrait 19 % de la population active. Bien loin des 7% annoncés par le gouvernement au premier trimestre 2008.