Documentaire

L’Europe est en proie à une pénurie de chauffeurs de bus. Plus de 100 000 postes seraient à pourvoir sur le Vieux Continent. En conséquence, les annulations ou les retards se multiplient. Au point de freiner la transition voulue par les pouvoirs publics en matière de mobilité. La solution passe peut-être par l’embauche de conducteurs originaires d’Inde…

La société Ettenhuber opère quelque 150 bus de ligne pour le compte de l’agglomération de Munich. Actuellement, 14 chauffeurs font défaut. Ralf Ettenhuber, le fils du patron, a donc imaginé à une solution inédite. Prenant acte de la pénurie de conducteurs de bus dans toute l’Europe, il songe à faire venir de la main-d’œuvre indienne. Mais les candidats doivent d’abord passer le permis de conduire européen pour les véhicules affectés au transport de voyageurs. Ce qui n’est possible qu’en Croatie, le seul pays permettant de passer l’examen pratique en anglais. Ralf Ettenhuber se rend donc en Croatie pour rencontrer 14 postulants. Parmi eux, Ravi, 32 ans. Originaire du Pendjab, il compte bien envoyer à sa famille en Inde une partie du salaire qu’il touchera en Allemagne. C’est sans compter avec les complications bureaucratiques en Croatie. Pendant des mois, le jeune homme doit se débrouiller sans aucun revenu. Ce n’est que s’il parvient à gagner l’Allemagne qu’il touchera enfin de l’argent. Ces travailleurs indiens arriveront-ils à trouver leur marques dans la région rurale bavaroise qui les attend ? La France n’échappe pas à la pénurie de chauffeurs de bus en Europe. Dans l’Hexagone, à peine 16 % de ces personnels sont des femmes. Comme Isabelle Rames. Cette Bordelaise de 51 ans, mère de deux filles adultes, a choisi de se reconvertir il y a quelques années. Elle aime son métier et l’autonomie qu’il lui confère. Pour elle, la responsabilité envers les usagers n’est pas un vain mot et se vit au quotidien. Elle les connaît par leur nom et les accueille chaque matin comme des amis. Isabelle espère que davantage de femmes se lanceront dans la même voie. Des conducteurs venus d’Inde et plus de femmes au volant : les solutions ne manquent pas pour venir à bout de la pénurie dans les transports.

