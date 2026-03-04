Majordome à l’ancienne mais aussi pilote de jet, infirmière privée ou encore nurse pour les enfants… Ils font partie du personnel de service et sont ceux qui travaillent au plus près des grandes fortunes. Des métiers souvent peu connus mais qui attirent beaucoup de candidats, car les places sont plutôt très bien payées. Certains majordomes peuvent gagner jusqu’à 15 000 euros par mois. Mais pour en arriver là, il faut en général montrer patte blanche. Car ces employeurs pas comme les autres réclament de solides références et se mettre à leur service demande beaucoup de diplomatie. De nombreuses formations proposent aujourd’hui aux candidats d’accéder au saint des saints. Alors, qui sont ces salariés qui travaillent pour les plus fortunés et comment se font-ils une place sur ce marché de l’emploi si particulier ?
Un documentaire de Emmanuel Creutzer