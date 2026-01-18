Documentaire

En ville, la hauteur impressionnante de certains bâtiments rend le travail des lignards et des monteurs de structures d’acier difficile. Pour eux, la chute est un risque de chaque instant. En forêt, il leur faut faire attention aux troncs ainsi qu’aux outils qui peuvent créer de graves accidents. Avoir le vertige n’est donc pas une option pour ces travailleurs de l’extrême !

Par le biais d’images exceptionnelles, de plans d’action et d’entrevues captivantes, cette série sur les métiers les plus dangereux vous transportera dans des situations à haut-risque et vous fera vivre une gamme d’émotions…



Un documentaire de Fréderic Réau, Pascal Carron, Yannie Dupont-Hébert

Série : 24h danger