Documentaire

En aout, le centre-ville de Cambrai accueille la plus grande fête foraine du Nord de la France. Avec près de 200 attractions, elle voit défiler en dix jours plus de 100 000 visiteurs bien décidés à s’amuser ! Du petit tour de carrousel aux sensations fortes de la grande roue ou du Sirocco, l’une des attractions phares de la fête, petits et grands auront l’embarras du choix.

Mais pour que ce véritable concentré de loisirs reste l’un des évènements préférés des Cambrésiens et de ces visiteurs, il faut une sacrée organisation. En coulisses, 20 familles de forains, soit près de 800 personnes, s’activent jour et nuit pour rendre ces dix jours inoubliables. Pour eux, chaque saison est un nouveau défi à relever. Pendant dix jours, nous serons dans les coulisses des festivités, au plus près de certains d’entre eux. De leur arrivée dans la ville au montage des manèges en passant par l’accueil des clients ou l’organisation des soirées gitanes, comment feront-ils cette fois encore pour que la magie prenne au coeur de la ville ? Quels seront les challenges qu’ils devront relever pour que la fête soit à la hauteur de sa réputation ? Immersion dans l’un des évènements les plus populaires de la saison au coeur du monde fascinant de la communauté foraine. Un documentaire de Juliette Espinasse Brasseur Graziella Downie Karim Maatem Romain Perrot