Documentaire

Modeler ou remodeler un espace. Arpenter, transformer, animer un lieu. Créer une ambiance. Plaire, surprendre, faciliter. Le design d’espace recouvre un domaine large et mal connu du grand public : la conception d’un lieu privé ou public, intérieur ou extérieur. Selon les caractéristiques du lieu et la nature de l’aménagement souhaité, les professionnels portent les noms d’architecte d’intérieur, de scénographe – celui qui conçoit un décor, que ce soit pour une expo de peinture, un tournage de film ou une boutique -, de paysagiste concepteur – celui qui aménage des espaces extérieurs – ou, tout simplement, d’architecte. Qu’il s’agisse de la conception d’une vitrine, d’une exposition ou d’un jardin public, tous ces professionnels passent, dans leurs projets, par les mêmes étapes : compréhension des besoins du client et des fonctionnalités de l’espace, formalisation des idées via des dessins et de la modélisation 3D, établissement d’un devis, recrutement des fournisseurs – menuisiers, peintres, artistes… – et suivi du chantier. Un processus qui demande non seulement une capacité créative et des connaissances en histoire de l’art, mais aussi des connaissances techniques. Et aussi de suivre les tendances, respecter un budget, et gérer une équipe… En deux mots, une grande polyvalence ! Un documentaire de Blandine Maire.