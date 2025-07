Documentaire

Ils sont de plus en plus nombreux à abandonner appartements, bureaux et embouteillages pour s’installer au vert et réinventer les lois de l’hospitalité… Résultat, en France, les gîtes ruraux poussent comme des champignons : en 15 ans, on est passé de 4 500 à 15 000 chambres d’hôtes.