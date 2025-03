Conférence

Comme tous les acteurs de la société civile, les entreprises pressentent que l’évolution de nos sociétés et l’urgence écologique les poussent au changement. Certaines ont déjà mis en œuvre une partie de ces mutations, et même si beaucoup reste à faire pour davantage d’inclusivité et un respect accru pour les équilibres planétaires, elles veulent témoigner pour encourager les autres à changer à leur tour. L’avenir appartient aux plus réactives !