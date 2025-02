Documentaire

Tout quitter pour s’occuper de chèvres, celles de la race Nera Verzasca. Telle a été la volonté de Danièle et Pascal, qui ont décidé il y a plus de 30 ans de quitter Neuchâtel, leur canton d’origine et leur métier d’instituteur, pour s’installer en 1983 au Tessin, dans le Val Verzasca. Le couple raconte son parcours, ses choix et les conséquences de la vie à l’alpage. Un documentaire de Jean-Marc Chevillard pour Passe-moi les jumelles.