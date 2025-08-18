Cette région rurale et volcanique, en plein coeur de la France, affiche des chiffres du chômage inférieurs à la moyenne nationale.
Réalisateur : Sébastien RENOUT
Réalisateur : Sébastien RENOUT
Négocier son salaire est une étape délicate mais essentielle dans une carrière professionnelle. Que l’on soit en début de...
Les resquilleurs du métro au siècle dernier !
Enfants de poissonnier, de facteur ou de circassien, Isabelle, Tom et Victor viennent d’être admis à la prestigieuse école...
Les urgentistes de La Rochelle couvrent toute la Charente-Maritime. Les terres mais aussi la côte Atlantique avec le sauvetage...
Qui n’a jamais rêvé de changer de vie ? Rencontre avec ces Français qui ont sauté le pas et...
La profession de typographe a disparu des écoles depuis belle lurette et pourtant quelques passionnés continuent de la pratiquer...
Bien loin du valet guindé des albums Tintin, Nestor le gardien du château de Moulinsart, le majordome du XXIᵉ...
Devenir enseignant est un parcours qui combine formation académique, préparation pédagogique et expérience pratique. C’est un métier qui demande...
Comment passe-t-on du bitume de la banlieue aux plus grandes scènes de danse Hip Hop ? C’est le parcours...
En pleine crise, les 135 tribunaux de commerce français sont chaque jour le théâtre de drames économiques et humains....
Le métier de groom se distingue par une importance croissante dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine équestre et...
« Mon père m’a toujours dit : “Des trois fils, c’est celui qui travaillera les terres qui aura la ferme”....
Dans le vaste univers de l’audiovisuel et de la communication, une multitude de métiers coexistent, certains étant largement reconnus...
Trouver le bon cabinet dentaire à louer est une étape cruciale pour tout dentiste souhaitant s’installer ou étendre son...
L’hôtellerie de luxe est un domaine en pleine évolution à la recherche de plusieurs métiers parmi lesquels on retrouve...
Nous avons suivi le quotidien de deux casernes de pompiers dans l’agglomération lyonnaise, entre accidents, urgences vitales et risques...
Trouver le bon professeur particulier, un vrai parcours du combattant…
Du 12 au 22 août prochain, le centre-ville de Cambrai accueillera la plus grande fête foraine du Nord de...
Artisan de France est est un documentaire présenté par Patrick Rizzi et Pierre Chabot, dont l’objet est de promouvoir...
Au col de la Givrine, deux familles s’installent chaque été avec leurs vaches. Les uns transforment leur lait en...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site