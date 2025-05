Documentaire

Elles ont entre 14 et 17 ans et rêvent de devenir la Gisèle Budchen de demain. Elles n’ont plus que quelques marches à gravir avant d’atteindre leur graal : devenir mannequin. Elles ne sont plus que 12 dans la dernière ligne droite sur les 600 candidates sélectionnées au départ dans toute la France. Cette semaine, elles ont participé à Paris au prestigieux concours international de mannequins, organisé par l’agence Élite. Pendant une semaine, elles sont observées à la loupe par Vic et Victoria, les deux organisateurs. Séance de shooting pour savoir si elles savent poser devant un objectif, défilé sur un podium, entretiens pour voir si elles ont du caractère et seront capables de tenir le rythme effréné des journées de mannequins professionnels. Jusqu’au grand show final qui va permettre de désigner la gagnante. Immersion dans les coulisses du plus grand concours de mannequin. Un documentaire de Florence Helleux, Nina Montané,Amélie Graut,Rémy Vincent.