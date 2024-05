Documentaire



Ils sont jeunes, et talentueux. Leur point commun, ils sont tous passés par la case télé réalité. Michal, Gauthier ou Caroline Costa, ces émissions ont changé leurs vies mais il n’est pas toujours facile de rebondir à la sortie. Si Pour certains, ces programmes sont une aubaine et leur permettent de se lancer dans le métier, pour d’autres, l’étiquette de chanteur de télécrochet est lourde à porter, et ils sont prêts à tout pour casser avec leur image, même à des révélations qu’ils n’avaient jamais osé faire. D’autres encore, ont déjà trouvé la gloire. Mais c’est à l’étranger qu’ils ont dû aller la chercher.



Un documentaire de Pauline Giraudy, Baptiste Fallevoz