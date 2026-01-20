La ville de Strasbourg est bien généreuse envers les jeunes en quête d’emploi. En effet, le marché local cherche...
Cette jeune stagiaire veto réalise son rêve au bout du monde ! Un documentaire de Elodie Bonnes
Le Lean management, une méthode certes efficace, mais qui n’est pas au goût de tous les employés.
Les ventes de livres sont en baisse. Dans ce secteur en crise, des petits libraires indépendants tirent leur épingle...
En ville, la hauteur impressionnante de certains bâtiments rend le travail des lignards et des monteurs de structures d’acier...
Alors que certains cajolent avec affection leur animal de compagnie, d’autres affrontent ou domptent des animaux sauvages pour épater...
Parcoursup, point d’entrée vers le supérieur en France pour les lycées de l’AEFE.
Les intervenants de cette conférence évoqueront les bonnes stratégies à développer en entreprise pour valoriser à la fois les...
En 2016, une étude publiée par le World Economic Forum (WEF) de Davos mettait en lumière qu’ «en moyenne,...
Aux commandes de ces avions amphibies, les hommes et les femmes de la Sécurité Civile ont appris à connaitre...
Avec 622 000 entreprises créées en 2010,la France a atteint un record. Une vitalité étonnante en pleine crise économique....
Le rectorat de l’académie de Strasbourg, l’INSPE de Strasbourg et Espace Avenir (orientation – stage – emploi) de l’Université...
Généalogiste, il recherche tous les héritiers possibles de gros héritages, ramassant une belle commission au passage.
La cristallerie Baccarat est devenue une institution du savoir faire de la verrerie française. Rendez-vous en Lorraine pour partir...
En 1990, la France comptait deux millions d’agriculteurs. Aujourd’hui, ils sont deux fois moins nombreux. Et leur vie n’a...
Vous désirez devenir un traducteur assermenté et irréprochable en Belgique ? Il faut bien évidemment suivre une formation d’abord....
Les pompiers des Yvelines réalisent plus de 100 000 interventions d’urgence chaque année. Un département très peuplé, avec un...
Ce couple d’agriculteurs sont spécialisés dans les céréales et ont un quotidien mouvementé. En effet, pas de place pour...
L’univers de la beauté et du maquillage professionnel est un secteur en constante évolution, où la créativité et la...
Découvrez comment se déroule une journée de recrutement pour les saisonniers du Martinez.
