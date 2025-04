Documentaire

En immobilier, on désigne par mandataire, un professionnel indépendant qui travaille pour le compte d’une agence immobilière ou d’un réseau immobilier. Le réseau immobilier est un groupement de mandataires immobiliers qui facilite l’accès au marché aux participants. Le mandataire a donc la possibilité d’appartenir à un réseau ou de travailler avec une agence immobilière. Voici ce qu’il faut retenir sur la formation, les missions et la rémunération de ce dernier.

La formation d’un mandataire immobilier

Aussi surprenant que cela puisse paraître, vous n’avez besoin d’aucun diplôme pour devenir mandataire immobilier indépendant. A contrario, vous devez obligatoirement avoir un BAC +3 avant de devenir agent immobilier. Mandataire immobilier est un métier qui permet à une personne qui n’a pas le diplôme requis d’exercer tout de même les missions d’un agent immobilier. Cependant, ces derniers reçoivent généralement plusieurs heures de formations avant la signature de contrat comme prestataire avec un agent immobilier.

Les missions d’un mandataire immobilier

Le mandataire immobilier est un professionnel qui opère pour le compte d’une personne morale, que ce soit une agence immobilière ou un réseau de mandataires. On lui donne le statut de prestataire indépendant. Notons que le nom « mandataire » est assigné à ce professionnel puisqu’il reçoit un « mandat » chez un agent immobilier. Ce dernier porte ainsi le nom de « mandant ». Les missions de ce professionnel sont semblables à celles d’un négociateur immobilier. En pratique, il est avant tout un agent immobilier. Il a donc pour mission de trouver des vendeurs et des acquéreurs de biens immobiliers. Il fait les démarches de négociation et conclut les achats et ventes pour l’agent immobilier et se construit également un portefeuille client. Il accompagne les bailleurs et les vendeurs dans toutes les transactions immobilières. Un mandataire immobilier est donc un agent commercial indépendant . En dehors du diplôme, on le distingue d’un agent immobilier par le salaire. On peut ainsi résumer ses missions comme suit :

Évaluation des estimations ;

Signature de mandats ;

Prise de photo des biens immobiliers ;

Enregistrement des détails du bien dans un logiciel ;

Publication d’annonces sur internet ;

Planification des visites de biens ;

Conduite des différentes négociations et conclusion de ventes.

Combien gagne un mandataire immobilier ?

Le montant que perçoit un mandataire immobilier est variable en fonction de ses performances. Son salaire dépend du nombre de ventes qu’il réussit à conclure. Il s’agit donc d’un métier qui permet de fixer soi-même ses objectifs de rémunération en prenant compte de la quantité de travail. Plus précisément, le mandataire immobilier perçoit sa rémunération de l’agent immobilier. Après la conclusion d’une vente immobilière par exemple, le mandataire n’est pas autorisé à encaisser l’argent. Il perçoit plutôt une commission une fois que l’agent immobilier a reçu l’argent de la transaction. Cette commission varie de 50 à 99 % du montant versé par le client. Si vous souhaitez vous lancer dans ce métier, il est conseillé d’avoir une trésorerie dès le début. La commission de votre première vente sera versée 2 à 3 mois après la vente.