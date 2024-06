Podcast



La démocratisation du télétravail, les envies de reconversion, la quête de sens, etc. Ces récentes années ont été marquées par un profond bouleversement du monde du travail, amorcé notamment par la pandémie du Covid-19. Pour beaucoup, cela a été l’occasion de questionner leur rapport au travail et de reconfigurer la place que prenait leur vie professionnelle dans leur quotidien. Pour comprendre tous ces changements et ce qu’ils signifient, Thomas Rozec a rencontré Séverine Bavon, autrice de la newsletter CDLT.