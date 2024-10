Documentaire

Avec l’évolution rapide du digital, la création de sites internet est devenue une compétence incontournable, particulièrement pour les personnes souhaitant se reconvertir professionnellement ou simplement étendre leur palette de compétences.

En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs organismes de formation offrent des programmes complets pour apprendre à créer un site web, notamment sous WordPress, la plateforme la plus utilisée au monde. Cet article vous explique pourquoi il est important de savoir créer un site internet aujourd’hui et vous guide vers les meilleurs lieux pour vous former dans cette région.

Pourquoi apprendre à créer un site web sous WordPress aujourd’hui ?

Dans un monde où le numérique ne cesse de croître, la création de sites internet est devenue une compétence recherchée. Que vous souhaitiez lancer votre propre entreprise, promouvoir vos services en ligne, ou encore vous réorienter dans le marketing digital, savoir créer un site web est un atout indéniable.

Pour ceux qui envisagent une reconversion professionnelle, apprendre à maîtriser les bases de la création de site sous WordPress peut offrir une entrée rapide et efficace dans des secteurs en plein essor comme le e-commerce, la communication digitale, ou encore la gestion de contenu en ligne.

En outre, l’un des grands avantages de WordPress, c’est sa facilité d’accès. Pas besoin d’être un expert en programmation pour créer un site internet attractif et fonctionnel. WordPress est une plateforme intuitive, qui permet à tout un chacun de concevoir un site web pour un projet personnel, un blog ou encore un CV en ligne.

Des milliers de modèles prédéfinis, aussi appelés « thèmes », permettent de donner un aspect professionnel à votre site sans avoir à coder. Les nombreuses extensions disponibles facilitent l’ajout de fonctionnalités comme une boutique en ligne, un formulaire de contact, ou même des réservations en ligne. Que vous soyez débutant ou avec un peu d’expérience, tout le monde peut apprendre à créer un site internet sous WordPress.

Pour finir, disposer d’une présence en ligne est essentiel pour toute entreprise ou professionnel indépendant. Un site internet bien construit permet d’améliorer la visibilité de ses produits et services, d’étendre sa clientèle, et d’accroître sa crédibilité.

Pour les demandeurs d’emploi ou les freelances, un site web personnel bien conçu peut servir de vitrine pour présenter ses compétences et attirer des opportunités professionnelles. Dans ce contexte, apprendre à créer un site internet est non seulement une compétence valorisée, mais aussi une étape clé pour maîtriser son image en ligne.

Les avantages de se former à la création de site sous WordPress

WordPress est une solution flexible qui s’adapte aussi bien aux débutants qu’aux utilisateurs avancés. Vous pouvez commencer par utiliser des templates existants, puis, au fur et à mesure de votre apprentissage, personnaliser davantage votre site et ajouter des fonctionnalités complexes. Grâce à ses nombreuses extensions et options de personnalisation, WordPress permet de concevoir des sites pour tous types de projets : du simple blog personnel au site de vente en ligne complet.

De plus, les formations à WordPress sont désormais largement accessibles et peuvent se faire à distance ou en présentiel, selon vos besoins. De plus, ces formations sont souvent éligibles à des financements publics et privés, ce qui les rend d’autant plus accessibles. Que vous soyez particulier ou professionnel, il existe des solutions pour financer votre montée en compétences dans ce domaine.

Enfin, pour ceux qui souhaitent se former à la création de sites internet : des financements existent pour faciliter l’accès à ces formations. Pour les particuliers, le CPF (Compte Personnel de Formation) permet de financer totalement ou partiellement des formations certifiantes comme celles dédiées à WordPress. Il suffit de consulter votre solde CPF et de choisir la formation qui correspond à vos besoins sur la plateforme. Du côté des entreprises, des financements sont également disponibles via les OPCO (Opérateurs de Compétences), qui accompagnent les entreprises dans le développement des compétences de leurs salariés. Une formation en création de site web peut ainsi renforcer la compétitivité de l’entreprise tout en valorisant ses collaborateurs.

Où se former à la création de site web avec WordPress en Nouvelle-Aquitaine ?

Si vous résidez en Nouvelle-Aquitaine et que vous souhaitez vous former à la création de sites web sous WordPress, voici un top 5 des organismes proposant des formations adaptées. Que vous soyez à la recherche d’une formation à distance ou en présentiel, vous trouverez certainement un programme qui correspond à vos attentes.

1. Acquiformations – Formations en présentiel et à distance

Acquiformations se distingue comme l’un des principaux organismes de formation en Nouvelle-Aquitaine, avec une expertise reconnue dans le domaine de la création de sites web sous WordPress. L’organisme propose des formations en présentiel ainsi que des sessions à distance pour s’adapter à vos contraintes géographiques et de temps. Certifié QUALIOPI, Acquiformations offre des programmes éligibles au CPF, ce qui permet à chacun de se former sans avancer de frais. En plus de la formation technique, Acquiformations intègre un volet SEO pour que les apprenants sachent non seulement créer un site, mais aussi le rendre visible sur les moteurs de recherche.

2. WebForce 3 – Bordeaux

WebForce 3 est un réseau national de formation professionnelle, avec une antenne à Bordeaux. Cet organisme propose une formation intensive à la création de sites web, incluant WordPress. Leur approche par la pratique permet d’acquérir rapidement les compétences nécessaires pour créer et gérer un site internet. Les formations sont également éligibles au CPF.

3. Simplon – La Rochelle

Simplon est connu pour ses formations gratuites destinées aux demandeurs d’emploi. En Nouvelle-Aquitaine, l’antenne de La Rochelle propose une formation « développeur web », incluant un module sur la création de sites sous WordPress. La formation met l’accent sur l’inclusion et l’accessibilité des publics éloignés de l’emploi.

4. Le Wagon – Bordeaux

Le Wagon est une école de code renommée qui propose une formation complète en développement web. Bien que centrée sur le code, cette formation inclut des modules WordPress pour ceux qui souhaitent se familiariser avec la création de sites internet sans forcément devenir développeurs professionnels. Une bonne option pour ceux qui veulent allier WordPress et développement sur mesure.

5. Greta – Poitiers

Les Greta, groupements d’établissements de l’Éducation nationale, proposent également des formations en création de sites web sous WordPress. À Poitiers, vous pouvez suivre une formation certifiante avec des financements possibles via le CPF ou Pôle Emploi.

Pour finir

Se former à la création de sites web sous WordPress est une opportunité accessible à tous, qu’il s’agisse de se reconvertir ou de compléter ses compétences numériques. En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs organismes de formation de qualité vous accompagnent dans cet apprentissage, avec des solutions de financement adaptées à chaque profil. Que vous soyez particulier ou professionnel, maîtriser WordPress vous permettra de gagner en autonomie et en visibilité sur le web. Alors, prêt à créer votre site internet ?