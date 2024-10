Documentaire

Un graphiste cartographe est un professionnel spécialisé dans la création de cartes et plans. Il combine des compétences techniques en cartographie avec une expertise graphique, permettant de transformer des données géographiques en œuvres visuelles engageantes et compréhensibles. Christophe Houlès, du studio Récréacom, est un graphiste cartographe qui collabore régulièrement avec des éditeurs, des communes et des offices de tourisme pour créer des cartes touristiques et des plans de villes personnalisés.



Création de cartes touristiques et plans de ville

La création de cartes touristiques nécessite un savoir-faire spécifique pour répondre aux besoins des offices de tourisme et des communes. Qu’il s’agisse de plans de villes détaillés ou de cartes touristiques illustrées, chaque projet est conçu en fonction des attentes particulières des clients. Que ce soit pour des publications imprimées ou des supports destinés à l’affichage urbain, les cartes sont créées pour être à la fois informative et esthétique.

Spécialisé dans la cartographie touristique, Christophe Houlès conçoit des cartes touristiques claires, esthétiques et fonctionnelles. Il s’appuie sur des sources géographiques fiables comme l’IGN, Géoportail, Google Maps et les plans cadastraux, afin d’assurer une précision maximale. En tant que graphiste cartographe, son rôle est de transformer ces données techniques en supports visuellement attractifs et faciles à lire pour le grand public.



Les outils du graphiste cartographe

Pour garantir une qualité optimale, Christophe Houlès utilise des logiciels professionnels comme Adobe Illustrator et Photoshop. Ces outils lui permettent de créer des cartes avec un niveau de détail élevé, tout en assurant la flexibilité nécessaire pour différentes utilisations, que ce soit pour des agrandissements ou des impressions de grande qualité.

Le souci du détail est primordial dans chaque projet de cartographie touristique ou de plan de ville. Chaque carte est travaillée avec minutie afin d’assurer une représentation fidèle et esthétiquement agréable. Les plans de ville sont souvent destinés aux mairies et aux communes, tandis que les cartes touristiques sont principalement réalisées pour les offices de tourisme, qui cherchent à offrir aux visiteurs des supports à la fois pratiques et expérimentaux.



Collaborations et expertise en cartographie touristique

En tant que graphiste cartographe, Christophe Houlès travaille avec des éditeurs prestigieux comme les éditions de la Manufacture (Paris) et Les Créations du Pélican (Paris). Son expertise s’étend à la création de cartes touristiques pour des ouvrages destinés aux touristes, mais aussi à des sites touristiques majeurs en France. Son travail consiste souvent à recomposer des cartes en respectant des chartes graphiques précises. Cette rigueur s’applique tant pour les cartes touristiques que pour les cartes géographiques et archéologiques, ou encore les cartes en relief et les itinéraires de randonnées. Parmi ses collaborations les plus notables, on trouve des collections telles que « Balades » et « Bonjour », publiées par Les Créations du Pélican, où il a réalisé plus de 1000 cartes dédiées aux randonneurs pédestres.

Chaque carte, qu’elle soit destinée à un livre ou à un support touristique, fait l’objet de plusieurs vérifications pour garantir la précision des informations et la cohérence graphique.

Le processus de création implique des étapes détaillées : le choix des éléments graphiques, l’ajustement des couleurs et des proportions, ainsi que la relecture finale pour assurer l’exactitude des informations. La patience et la rigueur sont essentielles pour aboutir à des cartes qui répondent aux attentes tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Christophe Houlès , en tant qu’illustrateur touristique et graphiste cartographe, a mis son expertise au service de la cartographie touristique et de la création de cartes touristiques, afin de proposer des supports visuels attractifs et précis, adaptés aux besoins de chaque client.