Documentaire

La profession d’huissier est une des professions les plus impopulaires. Elle vaut parfois insultes, menaces, coups. Parfois même, certains huissiers sont abattus. Il arrive aussi que des débiteurs désespérés se suicident après leur passage. Certains huissiers jettent l’éponge face à ces difficultés, mais la plupart exercent leur métier jusqu’à la retraite. Cette profession, ils sont 3200 à l’exercer en France et une centaine de jeunes sont diplômés chaque année. Aucun huissier ne parle de vocation, beaucoup évoquent le hasard ou un choix par défaut. Nous avons suivi au jour le jour des huissiers sur le terrain. Nous avons pris la clef des champs, la clef des villes, avec des hommes, des femmes, des huissiers expérimentés, d’autres qui débutent. Par leur intermédiaire, nous avons rencontré ceux pour qui ils travaillent, ceux pour qui ils encaissent (propriétaires lésés par leurs locataires, artisans ou fournisseurs non payés) et aussi ces fameux « mauvais payeurs », ces endettés par accident, par négligence, par mauvaise foi… Nous avons également entendu leur version, leur défense, leur histoire. Un documentaire de Meriem Lay.